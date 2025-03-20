Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило зону ответственности слесарей

В сфере ЖКХ работают специалисты разных профессий: инженеры, сантехники, электрики, водители, дворники, мастера. Каждый из них играет важную роль в поддержании городского хозяйства. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья напомнило, какие обязанности входят в зону ответственности слесарей.

Профессия слесаря-сантехника появилась в еще в 19 веке, когда массовое строительство жилья и развитие систем водоснабжения и канализации создали спрос на специалистов, способных обслуживать эти сети. Сегодня рабочие не только устраняют аварии, но и устанавливают новое оборудование, следят за исправностью водопровода, отопления и канализации.

В их обязанности входит работа с трубами — нарезка, сварка, сгибание, установка и ремонт водяных и газовых трубопроводов, регулярный осмотр систем для выявления проблем, участие в их модернизации, а также подбор необходимых материалов и инструментов. Каждый день в ЖКХ трудится около тысячи сантехников. В этой профессии важно уметь работать с инструментами, разбираться в схемах и чертежах, а также знать нормы безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о трансформации ЖКХ в Подмосковье. По его словам, главная задача — привлечь профессионалов в отрасль.