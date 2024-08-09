Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило выгодные способы оплаты коммунальных услуг

Оплатить коммунальные услуги в Московской области можно несколькими способами. В Министерстве ЖКХ региона напомнили о сроках, а также выгодных вариантах оплаты счетов.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что своевременная оплата коммунальных услуг — это не только ответственность каждого жителя, но и залог стабильной работы всей коммунальной отрасли.

Оплатить счета можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ, через электронные счета, а также в клиентских офисах расчетного центра.

Абоненты, своевременно оплатившие счета, могут участвовать в программе «Коммунальные бонусы». С ее помощью можно получить выгодные предложения в различных категориях — гипермаркетах, доставках, отдыхе и многих других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».