Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило способы сэкономить на отоплении

Единый расчетный центр Подмосковья дал рекомендации для подготовки к отопительному сезону, чтобы помочь поддерживать комфорт в доме и сократить расходы на отопление. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

В комнатах с плотными шторами и коврами температура обычно выше, но шторы не должны закрывать батареи, а ковры помогают уменьшить потерю тепла. Проветривание в течение 5-10 минут позволит наполнить помещение свежим воздухом, не охлаждая стены.

Утепление окон и балконов с использованием материалов, таких как пробковые покрытия или теплые полы, может значительно повысить теплоизоляцию. Установка теплоотражающих экранов за батареями повысит температуру в комнате на 2-3 градуса и снизит расход тепла на 5-7%.

Помимо этого, вентили на батареях помогут уменьшить счета за отопление на 30-40%, а современные радиаторы позволят точно регулировать температуру. В МосОблЕИРЦ также напомнили, что установка теплосчетчиков и регулярная передача показаний помогут избежать переплат.

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