Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило способы передачи показаний счетчиков
Завершается майский период передачи показаний счетчиков. Министерство ЖКХ Московской области напоминает, что данные принимают до 25-го числа каждого месяца.
Передать показания можно на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или по кнопке «Передать показания онлайн». Также это можно сделать в любом клиентском офисе расчетного центра или по телефону: 8 (499) 444-01-00.
Если абоненты МосОблЕИРЦ передадут показания через голосового помощника, то они получат шанс выиграть тысячу рублей. С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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