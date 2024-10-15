Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило способы передачи показаний счетчиков

В Подмосковье начался октябрьский прием показаний. Данные по электросчетчикам принимаются до 25 числа, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сроки для передачи показаний воды и тепла можно уточнить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ. Жителям региона доступно несколько способов отправки данных: через личный кабинет или чат-бот на сайте мособлеирц.рф, через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», в клиентских офисах, а также по телефону 8 (499) 444-01-00.

В ведомстве также напомнили, что участники акции «Позвони нам, позвони…» могут выиграть тысячу рублей при передаче данных через голосового помощника. Акция продлится до 31 декабря 2024 года.

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