Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило способы накопления средств на капремонт

Оплата капитального ремонта обязательна для всех собственников квартир за некоторым исключением. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области напомнило о способах накопления средств на этот взнос.

Владельцы жилья могут использовать единый котловой счет Фонда капитального ремонта. Этот способ позволит не заниматься организацией работ самостоятельно и не следить за их проведением, поскольку организация предлагает только добросовестных подрядчиков. Кроме того, фонд несет все риски.

Также собственники могут воспользоваться специальным счетом дома, что позволяет им самостоятельно определять график ремонта и его виды. В этом случае, однако, можно столкнуться с мошенничеством при выборе бригады. Также владельцам квартир придется самостоятельно контролировать проведение ремонта и решать все вопросы по ущербу и спорам в суде.

Узнать, включен ли дом в программу капитального ремонта, можно на сайте фонда.