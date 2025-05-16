Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило правила перехода на электронную платежку

В Подмосковье продолжается реализация пилотного проекта, благодаря которому жители могут получать единый платежный документ в электронном виде через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Перейти на такой формат можно каждый месяц с 1 по 19 число. Подключить электронную платежку могут собственники квартир в многоквартирных домах и жильцы по договору социального найма. При этом у владельца может быть оформлен как полный, так и частичный список коммунальных услуг, за которые платеж рассчитывает «МосОблЕИРЦ».

Такой способ удобнее — квитанции приходят сразу, не теряются, защищены от подделки и помогают сохранить природу, экономя до 100 тонн бумаги в год.