Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило правила начисления пени

Каждого 10-го числа месяца в Подмосковье заканчивается рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг за текущий период. Если не заплатить вовремя, могут возникнуть дополнительные расходы: начисление пеней, отключение услуг и затраты на их повторное подключение. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

В ведомстве уточнили, что для льготников и получателей субсидий выплаты приостанавливаются, а при обращении в суд придется оплачивать судебные издержки и исполнительский сбор.

Если счет не оплачен или оплачен не полностью, с 31-го дня просрочки управляющие или ресурсоснабжающие организации могут начислять пени. Они рассчитываются за каждый день задержки исходя из ключевой ставки ЦБ. В 2025–2026 годах для этих расчетов будут использовать ставку 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Это правило распространяется на платежи, начиная с 1 января 2025 года.