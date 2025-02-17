Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило о платежах за капремонт домов

Взносы на капитальный ремонт — обязательные ежемесячные платежи, которые начисляют всем собственникам жилья в многоквартирных домах. Их обязаны платить все собственники недвижимости, независимо от наличия или отсутствия жильцов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт появляется с момента возникновения права собственности на помещение. Это значит, что как только человек стал владельцем квартиры, он обязан регулярно оплачивать взносы.

Чтобы избежать чужих обязанностей по оплате за капремонт, важно при совершении сделок с недвижимостью проверять наличие задолженности. Если она есть, новому собственнику придется погасить долг предыдущего владельца.

Напомним, узнать, включен ли дом в программу капитального ремонта, а также ознакомиться со сроками проведения можно на сайте Фонда.