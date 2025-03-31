Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило о гарантийном сроке на капремонт

В Московской области на все работы по капитальному ремонту многоквартирных домов действует пятилетний гарантийный срок. В течение этого времени все выявленные дефекты устраняют бесплатно, без необходимости доказывать вину подрядчика. Об этом напомнили в Министерстве ЖКХ региона.

Гарантия распространяется на ремонт кровли, фасадные работы, замену инженерных систем, ремонт фундамента и утепление. Даже при смене управляющей компании гарантийные обязательства сохраняются, а все претензии рассматриваются в приоритетном порядке.

Для защиты прав жителям Московской области рекомендуют фиксировать все недочеты, обращаться в Фонд капитального ремонта, составлять акт о выявленных недостатках и следить за сроками их устранения. При обнаружении дефектов необходимо уведомить управляющую компанию и при необходимости организовать комиссионное обследование.