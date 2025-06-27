Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило о бонусах при оплате коммуналки онлайн

Жители Подмосковья, которые оформили электронный Единый платежный документ на региональном портале госуслуг, теперь могут получить бонусы и скидки от крупных торговых сетей. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

«Мы подключили к нашему эксперименту представителей ритейл-индустрии, предприятия общепита и фермерские хозяйства. Теперь жители смогут получать не только онлайн-квитанцию, но и приятные бонусы — скидки в магазинах. К проекту уже присоединилась торговая сеть „Магнит“», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Ведомство будет отправлять пользователям специальные промокоды на электронную почту — ими можно будет воспользоваться при покупках в магазинах-партнерах. Например, промокоды в сеть магазинов «Магнит» уже получили тысячи человек.

Присоединиться к проекту и выбрать получение платежки в электронном виде можно каждый месяц с 1 по 19 число, а с 20 числа начнут поступать письма с промокодами.