Министерство ЖКХ Подмосковья: лекция по цифровизации отрасли пройдет 22 марта

Онлайн-лекция «Искусственный интеллект и робототехника в стратегии отрасли» пройдет 22 марта в 15:00. Трансляция будет доступна на официальных ресурсах МГИМО. Стать слушателем лекции можно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке .

Спикером выступит генеральный директор ГК «Ускорение» Артем Дубоделов. Компания занимается управлением и цифровым мониторингом в строительстве и промышленности.

Во время лекции участники узнают, как цифровые технологии меняют сферу ЖКХ, какие возможности открывает искусственный интеллект и как инжиниринговые компании автоматизируют рабочие процессы. Образовательное мероприятие проведут по магистерской программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».