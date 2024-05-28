Министерство жилищной политики Подмосковья рассказало о строительстве новых соцобъектов
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова со своими заместителями Иваном Синельниковым и Семеном Золотовым провела встречу с жителями Подмосковья в приемной региональной правительства. Представители ведомства рассмотрели 18 обращений, а соответствующие службы получили поручения, исполнение которых взяли под особый контроль.
Жители задали множество самых волнующих вопросов по улучшению жилищных условий, расселению ветхого фонда, градостроительной деятельности, строительства социальных объектов, а также восстановления прав участников долевого строительства, пострадавших от мошеннических действий.
В ведомстве отметили, что подобные встречи проводятся регулярно, а записаться на следующий прием можно по телефону 8 (498) 602-31-13.
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