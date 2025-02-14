Министерство жилищного надзора проведет личный прием жителей в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проведут личный прием 21 февраля. Мероприятие состоится в администрации городского округа Солнечногорск.
Заместитель начальника территориального отдела №7 ведомства ответит участникам встречи на вопросы по содержанию дворовых территорий и общественных пространств, работе управляющих компаний, вывозу коммунальных отходов. Каждый житель по итогам приема сможет составить обращение в министерство по решению точечных вопросов.
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Банковская, дом 2, кабинет 101.
Записаться на прием можно в администрации муниципалитета или онлайн.
Реутов вошел в топ-10 городов России с самыми высокими доходами населения
Встреча молодежи с настоятелем Серафимовского храма прошла в Лобне
Восемь БПЛА без документов нашли у женщины на юге Москвы
Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с активистами «Молодой гвардии»
Рогов оценил санкции Зеленского против Порошенко тремя буквами
Мост через Москву-реку свяжет два района столицы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте