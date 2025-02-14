Министерство жилищного надзора проведет личный прием жителей в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проведут личный прием 21 февраля. Мероприятие состоится в администрации городского округа Солнечногорск.

Заместитель начальника территориального отдела №7 ведомства ответит участникам встречи на вопросы по содержанию дворовых территорий и общественных пространств, работе управляющих компаний, вывозу коммунальных отходов. Каждый житель по итогам приема сможет составить обращение в министерство по решению точечных вопросов.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Банковская, дом 2, кабинет 101.

Записаться на прием можно в администрации муниципалитета или онлайн.