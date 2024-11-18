Министерство строительного комплекса Подмосковья провело прием жителей

Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин провел прием граждан. В мероприятии также приняли участие сотрудники профильных управлений ведомства. Общение проходило как в очной, так и в дистанционной форме.

Во время приема жители задавали вопросы, связанный с переселением из аварийного жилья и строительством образовательных учреждений в новых жилых микрорайонах. Ведомство рассмотрело обращения из четырех городских округов: Королев, Лосино-Петровский, Ступино и Щелково.

Одной из заявительниц стала Татьяна Закурдаева из Лосино-Петровского. Ей сообщили, что в поселке Свердловский в 2026 году откроется новая школа в рамках жилого комплекса «Лукино-Варино». На данный момент завершены инженерные изыскания, также подписан договор с Мособлэкспертизой для проведения экспертизы проектной документации. Результаты экспертизы ожидаются в первом квартале 2025 года, после чего начнется строительство образовательного учреждения, рассчитанного на 1,1 тысячи учеников.

Отдельное внимание уделили строительству еще одной школы на 1,1 тысячи мест в Королеве, расположенной на улице Ленина, дом № 18а. В ближайшее время планируется включение данного проекта в государственную программу с финансированием из бюджета.

Каждый заявитель в ходе приема получил необходимые разъяснения, а ответственным лицам даны поручения, исполнение которых будет находиться под особым контролем.