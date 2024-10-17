Министерство спорта Подмосковья прошло в финал всероссийского конкурса

Министерство физической культуры и спорта Московской области стало финалистом всероссийского конкурса «Цифровая трансформация российского спорта-2024». Ведомство вошло в топ в номинации «Лучший региональный орган управления физкультурой и спортом» среди регионов с числом спортсменов от 50 тысяч человек.

Вместе с Московской областью призерами стали спортивные ведомства Башкортостана и Краснодарского края, а победителем — министерство спорта Татарстана. Всего в 2024 году на конкурс поступило более 800 заявок от участников из 64 регионов.

Победителей определяли на основе анализа работы всех спортивных организаций, тренеров и региональных федераций, а также уровня использования цифровых решений «Мой спорт». Итоги по другим номинациям будут объявлены в декабре.

Конкурс направлен на поддержку организаций и сотрудников, участвующих в цифровизации спорта. Напомним, «Мой спорт» — цифровая платформа для спортсменов, тренеров и спортивных организаций, работающая в 68 регионах и насчитывающая более двух миллионов пользователей.

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