Министерство по содержанию территорий Подмосковья запустило канал в MAX

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области открыло официальный канал в мессенджере MAX. Новое пространство позволит наладить более удобное и быстрое общение с жителями региона.

Через канал можно будет оперативно узнавать свежие новости о работе ведомства, предстоящих мероприятиях и принятых решениях. Здесь будут публиковать материалы о благоустройстве дворов и общественных пространств, содержании придомовых территорий, вопросах жилищного надзора и работе с отходами.

Чтобы подписаться, достаточно скачать мессенджер MAX и найти в нем страницу министерства. Благодаря этому жители смогут всегда быть в курсе важных событий и изменений.