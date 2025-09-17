Министерство по содержанию территорий Подмосковья запустило канал в MAX

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья открыло официальный канал в российском мессенджере MAX. Теперь у жителей региона появилось новое удобное пространство для общения с ведомством.

В канале будут публиковать свежие новости о благоустройстве дворов, уходе за общественными пространствами и придомовыми территориями, работе жилищного надзора и системе обращения с отходами. Подписчики смогут первыми узнавать о деятельности министерства, важных решениях, предстоящих мероприятиях и других событиях в этой сфере. Чтобы подписаться, нужно установить мессенджер MAX и найти там официальную страницу ведомства.