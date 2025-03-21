Министерство по содержанию территорий Подмосковья провело личный прием жителей

Сотрудники ведомства взяли на контроль около 30 обращений по волнующим жителей вопросам. Основные заявления были связаны с ремонтом в многоквартирных домах, вывозом мусора, благоустройством территорий и оплатой жилищно-коммунальных услуг. Еще 10 вопросов руководящий состав министерства решил до начала приема.

Встречу посетили жители Балашихи, Орехово-Зуева, Одинцова и других округов.