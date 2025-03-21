Министерство по содержанию территорий Подмосковья провело личный прием жителей

Личный прием граждан провели руководители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. Встречи состоялись в общественной приемной правительства региона.
Сотрудники ведомства взяли на контроль около 30 обращений по волнующим жителей вопросам. Основные заявления были связаны с ремонтом в многоквартирных домах, вывозом мусора, благоустройством территорий и оплатой жилищно-коммунальных услуг. Еще 10 вопросов руководящий состав министерства решил до начала приема.
Встречу посетили жители Балашихи, Орехово-Зуева, Одинцова и других округов.
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