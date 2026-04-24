Министерство по содержанию территорий Подмосковья провело личный прием жителей

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области прошел очередной очный прием. За консультацией и помощью обратились около 40 жителей разных муниципалитетов.

Основная цель таких встреч — не просто оперативно ответить на обращения, а найти системное решение.

Совместно с администрациями муниципалитетов, управляющими и ресурсоснабжающими организациями адресно разбираем каждый вопрос. Инспекторы лично выходят на места с заявителями для проверки фактов нарушений.

Среди наиболее частых тем, с которыми приходят жители, остаются вопросы работы управляющих компаний, состояние дворов и общего имущества многоквартирных домов, а также корректность начислений за коммунальные услуги.

Все обращения на приеме рассматривают индивидуально, после чего профильные специалисты формируют конкретные поручения для ответственных структур.

Так, житель Пушкино обратил внимание на установку ограничительных столбиков во дворе, которые, по его словам, мешают проезду и парковке. Инспекторам поручили провести выездную проверку с участием заявителя, оценить ситуацию и подготовить предложения по благоустройству.

Жители Каширы обратили внимание на состояние общедомового имущества, а также на качество уборки придомовой территории. По этому обращению назначили проверку с фиксацией нарушений, после чего управляющей организации установят сроки для их устранения.

В свою очередь, представители Серпухова подняли вопрос корректности начислений за жилищно-коммунальные услуги. Ведомство поручило организовать встречу заявителей с управляющей и ресурсоснабжающей организациями, чтобы провести сверку.

В министерстве напомнили, что подобные приемы проходят регулярно по утвержденному графику, с которым жители могут ознакомиться на официальном сайте ведомства.