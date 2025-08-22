Министерство по содержанию территорий Подмосковья провело личный прием жителей

На личном приеме жителей Подмосковья отраслевые заместители министра по содержанию территорий и жилищному надзору выслушали более 20 обращений. Людей в основном волновали вопросы обустройства ливневых стоков во дворах, содержания общедомового имущества, проведения капитального ремонта и работы управляющих компаний.

«Особое внимание сегодня уделили вопросам проведения общих собраний собственников. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе в ходе личных приемов донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Так, жители Химок подняли тему ремонта многоквартирного дома и подготовки его к отопительному сезону, а жители Люберец пожаловались на неисправный подъемник в доме. По итогу встречи управляющей организации поручили провести внеплановое обследование и восстановить оборудование, учитывая заключение сервисного центра.

Из Подольска поступила жалоба на некорректные начисления за коммунальные услуги. Теперь управляющая компания должна предоставить ведомость с расчетами и нормативами. Помимо этого, консультации и помощь получили жители Истры, Одинцова, Талдома, Балашихи и других округов.