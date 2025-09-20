Министерство по содержанию территорий Подмосковья проведет прямую линию

Министерство по содержанию территорий и госжилнадзору региона проведет прямую линию 25 сентября в 17:00. Это возможность напрямую пообщаться с представителями государственных структур. Во время прямой линии жители Московской области могут узнать о работе и карьерных перспективах в государственном секторе.
Участники смогут задать свои вопросы, узнать о вакансиях и получить полезные советы для построения карьеры на госслужбе. Спикером выступит Светлана Викулова. Чтобы присоединиться и задать свои вопросы, нужно заранее перейти по специальной ссылке. Вопросы принимают до 17:00 24 сентября.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте