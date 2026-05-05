Министерство культуры наградило артистов театра в Серпухове
Церемония награждения артистов Серпуховского музыкально-драматического театра прошла 3 мая. Мероприятие состоялось после завершения мюзикла «Формула любви».
Благодарственные письма от Министерства культуры и туризма Московской области получили Екатерина Гвоздева и Михаил Диаменте. Почетными грамотами ведомства наградили Дмитрия Глухова, Татьяну Чурикову и Сергея Кирюшкина. От Управления культуры благодарственное письмо получила главный художник театра Анастасия Данилова-Кухно.
Почетными гостями церемонии стали заместитель главы муниципалитета Мария Барышева и заместитель руководителя Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО, депутат окружного Совета Юлия Громова.
Серпуховский музыкально-драматический театр существует более 20 лет. Режиссер постановки «Формула любви» — Валерий Анучин, мюзикл шел в сопровождении оркестра театра.