Министерство информации Подмосковья застраховало жизни более тысячи волонтеров, работающих в регионе. Первая группа уже получила страховку на 2025 год, а сейчас идет прием заявок на 2026 год.

«Наши волонтеры ежедневно совершают подвиги, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается. Они первыми приходят на помощь во время пандемии, помогают жителям во время чрезвычайных ситуаций, работают в центрах поддержки пострадавших. Их труд бесценен, и мы считаем своим долгом обеспечить им максимальную защиту», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, сейчас в Подмосковье застраховали жизни более 1,1 тысячи волонтеров. Чтобы оформить страхование, активисту или представителю организации нужно отправить заявку в свободной форме на почту minfo@mosreg.ru до 1 мая 2025 года. Также потребуется приложить копию паспорта, личной книжки волонтера или характеристику от руководителя организации, а также информационное письмо от муниципалитета.

Документы можно передать лично, отправить по обычной или электронной почте. Окончательный список застрахованных волонтеров сформируют к 1 июня. Подробности можно узнать на сайте ведомства.