Еще 51 земельный участок в Подмосковье передали в областную собственность

В первом квартале 2026 года Министерство имущественных отношений Московской области передало в областную собственность 51 земельный участок и 1661 объект капитального строительства. Общая площадь переданных земельных участков составила 14,39 гектара. Эта операция стала частью работы по оптимизации управления имуществом в регионе и повышению эффективности его использования.

Значительная часть имущества предназначена для жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Среди переданного: * 41 земельный участок площадью 8,2 гектара; * 1656 объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства; * 3725 единиц движимого имущества.

Имущество передано профильным организациям, включая Министерство энергетики и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, а также государственным унитарным предприятиям, таким как ГУП МО «Мособлводоканал». Это позволит улучшить качество коммунальных услуг для жителей области.

Особое внимание уделено развитию социальной инфраструктуры. Переданы здания и земельные участки для нужд больниц, строительства нового медицинского центра и учреждений социального обслуживания. Эти меры направлены на укрепление материально-технической базы здравоохранения и социальной защиты.

Для развития транспортной сети региона в областную собственность переданы 7 земельных участков общей площадью 4,73 гектара, предназначенных для строительства и реконструкции автомобильных дорог. Это создаст основу для реализации крупных инфраструктурных проектов.