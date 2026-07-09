Минэнергетики Подмосковья организовало практику для студентов

Практикант Владимир Павлушко, который обучается по направлению «Государственная и муниципальная служба», уже месяц проходит практику в одном из подразделений Минэнерго. Он поделился своими впечатлениями: «Учась два года в институте, я не до конца понимал, где хочу проходить практику и в каком направлении развиваться. Сейчас у меня уже сформировались четкие взгляды. Здесь я изучал структуру и полномочия Министерства, а теперь разрабатываю презентацию для одного из его подразделений. Мне очень понравился коллектив и та “химия”, которая возникает внутри команды: коллеги подсказывали по структуре и обязанностям, помогали сориентироваться».

Заместитель министра энергетики Московской области Надежда Малахова рассказала о профориентационных проектах для молодежи: «Мы реализуем несколько проектов, направленных на привлечение молодежи в сферу теплоэнергетики. У нас заключены соглашения о совместной подготовке ребят, молодых специалистов с колледжами, техникумами и несколькими вузами. В прошлом году мы начали проект “День дублера”. Он направлен на то, чтобы студенты третьего-четвертого курса, которые уже ознакомились с профессией, посмотрели, как она реализуется в настоящем. Они приходят работать в Министерство, в наши подведомственные организации и пробуют, узнают, в чем заключается профессия».

Проект «День дублера» в этом году состоится в октябре. Следите за анонсами.