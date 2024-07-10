Министерство благоустройства назвало самые популярные карусели недели в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Минблаго МО

За неделю подмосковные карусели посетили 18,1 тысячи человек. Самым популярным стал аттракцион в Ногинске, на нем прокатились более 3,3 тысячи гостей.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в тройку самых популярных также вошли карусели в Коломне, где побывали около 3,2 тысячи человек, и в Сергиевом Посаде, где покатались свыше 2,8 тысячи гостей.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

Карусели установили для разнообразия отдыха жителей и гостей региона.

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