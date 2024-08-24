Министерская проверка содержания дворов прошла в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели очередные проверки содержания дворовых и общественных территорий в регионе. С 19 по 23 августа работу коммунальных служб оценили более чем в 10 округах.

В Раменском округе привели в порядок контейнерную площадку в селе Кривцы, а в Подольске отремонтировали мусоропровод в доме на улице Сосновой В Звездном Городке удалили четыре аварийных дерева, а в Лотошине устранили подтопление подвала в поселке Кировский.

В Зарайске обновили малые архитектурные формы на улице Металлистов, в Ступине отремонтировали кровлю жилого дома в селе Старая Ситня. Игровые элементы детской площадки привели в порядок на улице Дзержинского в Ивантеевке. В Видном обновили асфальт на тротуарах и дворовых проездах.

Министерские проверки состояния общественных территорий продолжатся в Подмосковье.

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