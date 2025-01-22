Мининвест Подмосковья составил топ популярных сфер бизнеса в 2024 году

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье достигло 458 тысяч в 2024 году. В Мининвесте региона отметили, что в число наиболее активно развивающихся секторов вошли розничная и оптовая торговля — в этой сфере открыли около 30 тысяч новых компаний.

Помимо торговли в число приоритетных направлений также входят строительство зданий, IT и разработка программного обеспечения.

«Сектор малого и среднего предпринимательства в Московской области играет значительную роль в экономике и продолжает расти. По статистике, каждый третий житель региона занят в компаниях МСП», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По ее словам, из 458 тысяч представителей сектора МСП 322 тысячи — индивидуальные предприниматели. Среди округов Подмосковья за год наибольший рост в данном направлении продемонстрировали Ленинский округ, Красногорск и Балашиха. При этом, наибольший процентный прирост МСП по итогам прошлого года продемонстрировали Лобня, Котельники и Ленинский округ.

Напомним, для предпринимателей Подмосковья предусмотрены различные меры поддержки. Ознакомиться с ними можно по ссылке.