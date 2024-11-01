Мининвест Подмосковья составил топ образовательных программ для бизнеса

С начала 2024 года в Московской области обучение по программам для бизнеса прошли 14,5 тысячи начинающих и действующих предпринимателей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Ежегодно мы проводим около 100 образовательных мероприятий для бизнеса. В этом году участниками образовательных программ уже стали 14,5 тысячи предпринимателей. Это уже на 17% больше, чем за весь 2023 год», — отметила Зиновьева.

Всего с 2019 года в регионе обучились более 60 тысяч человек. Программы включают тренинги, вебинары, семинары, бизнес-визиты и форумы, проводимые в онлайн- и офлайн-форматах. Направления охватывают разные сферы предпринимательства.

В этом году самой востребованной стала «Программа бизнес-наставничества», в рамках которой 213 участников под руководством наставников развивают свои проекты. В категории «Самозанятые» победила Анна Старостина с проектом «Кондитерская студия „Раменские ириски“», а среди «Начинающих предпринимателей» — Наталья Дронь с детским центром «ТалантиКидс».

Также востребована федеральная программа «Мама-предприниматель», организованная Минэкономразвития России. В Подмосковье в ней участвовали 70 предпринимательниц, победу одержала ландшафтный дизайнер Ирина Островская. Она получила грант в 100 тысяч рублей на развитие проекта.