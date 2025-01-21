Мининвест Подмосковья сообщил о старте регистрации на бизнес-форум для женщин

Форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» пройдет в Москве в конце февраля. Мероприятие направлено на поддержку женщин, стремящихся совмещать свое дело и личную жизнь. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Форум-фестиваль — это образовательный трек федеральной программы «Мама-предприниматель». Он станет коммуникационной платформой для обмена опытом и формирования сообщества мам-предпринимателей.

Для участниц подготовят насыщенную программу: тренинги, мастер-классы, выступления экспертов отрасли и многое другое. Помимо этого, для представительниц бизнеса организуют практические занятия. В их рамках женщины научатся составлять индивидуальные планы реализации идей, а также познакомятся с работой с бизнес-моделями и финансами.

Чтобы присоединиться к форуму, необходимо подать заявку по ссылке. Для первых зарегистрировавшихся участников подготовили подарки от партнеров форума. Мероприятие проводится при поддержке Министерства экономического развития России. Организаторами выступают Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Фонд поддержки социальных проектов.