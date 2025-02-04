Мининвест Подмосковья сообщил о спецноминациях премии в сфере промышленности

Оргкомитет IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года» расширил список наград. Теперь кроме основных победителей, отметят лауреатов в таких номинациях, как «Молодая промышленница» и «Промышленный туризм». Об этом сообщили в Мининвесте Московской области.

В номинации «Молодая промышленница» выделят женщину-руководителя, чей проект получил высокие оценки жюри. Эта награда подчеркивает вклад женщин в промышленное управление. «Промышленный туризм» — номинация от Агентства стратегических инициатив, которая присуждается молодому руководителю за развитие открытости предприятия, профориентационных программ и экскурсий.

Как отметила директор проектов АСИ Ольга Шандуренко, промышленный туризм — это растущий тренд, а программа «Открытая промышленность» уже объединила более 1,5 тысячи предприятий. В 2024 году свыше двух миллионов человек посетили экскурсии на производствах. Введение отдельной номинации в премии станет стимулом для бизнеса развивать эту сферу.

«У молодых лидеров промышленности остается всего полмесяца, чтобы заявить о себе на премии до 15 февраля. Понимаем, что в это время поступает большинство заявок. Возможно, для кого-то спецноминации станут решающим фактором. Премия соответствует современным тенденциям, отражает их», — прокомментировала руководитель проекта премии Ольга Алейникова.

Напомним, премию вручают руководителям до 40 лет, развивающим предприятия с доходом от 120 миллионов до двух миллиардов рублей и штатом до 250 сотрудников.