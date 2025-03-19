Мининвест Подмосковья рассказал о цифровизации в работе с бизнесом

Московская область активно работает с бизнесом, в том числе развивает онлайн-сервисы для взаимодействия предпринимателей с государственными органами. О региональном опыте в этой сфере рассказала на третьем модуле образовательной программы «Время героев» заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Программу организовала Высшая школа госуправления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина совместно с Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей».

«Инвестиционный блок подмосковного правительства находится на прямой связи с бизнесом, что помогает нам оперативно реагировать на его запросы и получать обратную связь. Так, мы создали инвестиционный портал Московской области, где собрали все меры поддержки, порядка 20 онлайн-сервисов для бизнеса, семь калькуляторов мер поддержки», — отметила Зиновьева.

По ее словам, одним из самых востребованных сервисов стала инвестиционная карта Подмосковья. Она позволяет предпринимателям самостоятельно выбирать место для бизнеса и подавать заявки на площадки. Сейчас на карте доступно более десяти тысяч объектов. Кроме того, недавно обновили интерфейс карты, добавили подробную инструкцию и улучшили навигацию. Теперь пользователи могут фильтровать объекты по возможности покупки или аренды, а также сохранять интересующие предложения в избранное.