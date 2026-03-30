Мининвест Подмосковья рассказал о программе поддержки бойцов СВО «СВОй бизнес»

Ветераны спецоперации и их родственники присоединились к федеральному проекту «СВОй бизнес», организованному партией «Единая Россия», «ОПОРОЙ РОССИИ» и Корпорацией МСП. Она направлена на помощь бойцам в адаптации к мирной жизни через запуск своего дела.

Как рассказали в региональном Мининвесте, программу разработали для поддержки ветеранов. В ходе пятидневного образовательного курса они осваивают практические навыки ведения бизнеса, посещают предприятия и общаются с действующими предпринимателями.

«Мы, прежде всего, помогаем нашим героям, стремящимся к открытию собственного дела с выбором направления, формулировкой целей, оценкой возможностей. Кроме того, содействуем реализации: информируем о государственных мерах поддержки, организуем консультации специалистов и сопровождение кураторов. Важен не только старт, но долгосрочное наставничество до успешного результата», — сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор проекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфия Когогина.

Отдельный модуль программы посвящен мерам поддержки бизнеса в Подмосковье.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, интенсив дает возможность ветеранам получить прикладные знания, которые помогут не допустить оршибок на старте.

«Вместе с опытными экспертами и наставниками участники проходят путь от идеи по полноценного бизнес-плана. А для его реализации они получают полную раскладку по действующим мерам поддержки, которые можно получить через Цифровую платформу МСП.РФ», — сказал он.

Программа уже охватила более 900 участников из 42 регионов страны. Подать заявку можно через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ.