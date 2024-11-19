Подмосковье представило систему общения с бизнесом на форуме «Интеграция»

Подмосковье представило систему отработки обращений предпринимателей ЦУР «Бизнес» на Евразийском деловом форуме «Интеграция». С ее помощью с начала года в регионе решили свыше 100 проблем МСП.

Механизм обратной связи представил директор департамента «Штаб по защите бизнеса» подмосковного Мининвеста Виталий Еремин. Он рассказал о том, как система собирает обращения предпринимателей, которые поступают по девяти каналам связи. После этого их делят на три категории: консультация, задача и сложные вопросы.

Ведомство помогает владельцам бизнеса решать проблемы административных барьеров, получения госуслуг и поддержки, а также земельных участков, недвижимости, лицензий и подключения объектов к коммуникациям.

«С начала года в штаб было передано порядка 190 обращений предпринимателей, из них 78% уже решены, остальные — находятся в работе», — отметил Еремин.

Кроме того, заявители получают СМС о ходе исполнения обращений.

Задать вопрос владельцы бизнеса могут через горячую линию 0150, а также на личных приемах, на «Доброделе», в соцсетях другими способами.