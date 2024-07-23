Мининвест Подмосковья пригласил бизнесменов на конкурс лучших практик наставничества

Прием заявок на всероссийский конкурс «Лучшие практики наставничества — 2024» стартовал 23 июля. Мининвест Московской области заявил, что его цель — поддержка участников нацпроекта «Производительность труда» в тиражировании лучших практик наставничества.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо подать заявку по ссылке до 27 сентября. Победителей определят в трех номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии».

«Конкурс проходит уже шестой раз и ежегодно привлекает сотни участников. Он направлен на развитие системы профориентации, поддержку молодых специалистов, поощрение наставников, создание условий для раскрытия и эффективного применения потенциала каждого работника», — подчеркнул заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

В 2024 году появится новая номинация «Наставничество в индустрии гостеприимства». В ней смогут заявиться как участники нацпроекта, так и компании вне его.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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