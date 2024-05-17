Мининвест Подмосковья напомнил условия получения субсидий для франшиз | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 18:59 Мининвест Подмосковья напомнил условия получения субсидий для франшиз Unsplash

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Программу субсидии для бизнеса по франшизе запустили в Подмосковье три года назад. Максимальная сумма поддержки составляет миллион рублей. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о самых популярных сферах бизнеса, становящихся получателями субсидий.

«Подать заявку на получение поддержки предприниматели могут онлайн в течение года. Наиболее часто с помощью полученных субсидий в регионе открывается бизнес в сфере образования — 25%, медицины — 23%, затем кафе и рестораны — 18%», — отметила Зиновьева.

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Финансовую поддержку можно направить на затраты, связанные с приобретением оборудования, арендой помещений и оплатой коммунальных услуг.

Подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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