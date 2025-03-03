Мининвест Подмосковья напомнил о возможности компенсировать затраты на экспорт

Российские экспортеры сельхозпродукции могут подать заявку на компенсацию транспортных затрат через государственную платформу «Мой экспорт» . Программа распространяется на поставки, выполненные в третьем и четвертом кварталах 2024 года, а также в первом и втором кварталах 2025 года.

В Мининвесте Московской области сообщили, что в 2025 году на компенсации выделили пять миллиардов рублей, при необходимости лимиты могут увеличить. Прием заявок открыт до 15 августа 2025 года.

Предприниматели могут компенсировать до 100% транспортных затрат при экспорте молочной продукции, до 50% — при поставках в наименее развитые страны и до 25% — по остальным направлениям.

«Задача РЭЦ — обеспечить все необходимые условия для успешной реализации нашей продукции на международных рынках. Государственные программы поддержки экспорта направлены на активизацию экспортных поставок и развитие агропромышленного комплекса, что делает нашу продукцию более доступной за пределами страны», — подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Компенсация распространяется на перевозки автомобильным, железнодорожным и водным транспортом, а также их комбинации. Максимальный размер выплаты для одной компании не ограничен, но не может превышать трети стоимости отгруженной продукции.

После подачи заявки система «Мой экспорт» автоматически проверит компанию на соответствие требованиям. Затем РЭЦ проведет экспертизу, направит заключение в Минсельхоз, который примет окончательное решение о выплате поддержки.