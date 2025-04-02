Мининвест Подмосковья напомнил о программе поддержки технологических компаний

Прием заявок на льготные кредиты для малых технологических компаний начался в Подмосковье. По программе предприятия могут получить займы по ставке «ключ минус 7%», рассказали в региональном Мининвесте.

Получить кредиты могут компании с выручкой от 100 миллионов до четырех миллиардов рублей и темпом роста 10% за два года. Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ.

Как отметил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, поддержка поможет компаниям реализовать свои проекты и масштабироваться.

«Мы видим активный рост МТК, и льготная программа кредитования позволит бизнесу реализовать проекты по масштабированию производств, наращиванию объемов выпускаемой продукции, а также формированию научно-технического задела для дальнейшего развития отечественной промышленности», — сказал он.

Так, участники программы смогут получить от МСП Банка семь миллиардов рублей по ставке «ключ минус 7%» и значении ключевой ставки банка России более 10% годовых.

«При формировании архитектуры программы удалось достичь параметра ставки фактически на треть ниже ныне действующей с возможностью ее синхронного снижения при снижении „ключа“. В перспективу заложена возможность возвращения к ставке в 3%», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Всего за период действия программы предприятия получили 48,2 миллиарда рублей кредитных средств. Поддержку предоставили 286 компаниям.