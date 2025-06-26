Мининвест Подмосковья напомнил о получении микрозаймов с поручительством онлайн

Предприниматели из 16 регионов получили свыше 150 миллионов рублей льготных микрозаймов с поручительством гарантийных организаций через цифровую платформу МСП.РФ. Среди них — владельцы бизнеса из Подмосковья.

Как рассказали в региональном Мининвесте, включение региональных гарантийных организаций в цифровую платформу МСП.РФ даже возможность предпринимателям получать микрозаймы онлайн. При этом финансирование предоставляют по низкой ставке с объемом поручительства до 70% от общей суммы кредита.

«При отсутствии или недостаточности обеспечения бизнес может получить поручительство в РГО дистанционно, оформив заявку в личном кабинете на платформе. Новый сервис расширяет круг получателей поддержки — те предприниматели, которым ранее отказывали в микрокредитовании из-за отсутствия необходимого обеспечения, теперь получили доступ к необходимому финансированию», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Получить микрозайм можно через сервис «Подбор и получение микрофинансирования». Всего с момента его запуска предприниматели получиди около 30 миллиардов рублей кредитов.

Наиболее популярен сервис среди предприятий сферы торговли и услуг.