Мининвест Подмосковья напомнил о компенсации затрат на участие в выставках

Предприниматели Подмосковья могут получить софинансирование для участия в выставках. В Мининвесте региона уточнили, что заявки подают через региональный портал госуслуг .

Участники программы «100% Подмосковье» могут рассчитывать на компенсацию до 100% стоимости выставочных услуг, но не более 200 тысяч рублей — для приоритетных направлений, 180 тысяч рублей — для креативных индустрий, 150 тысяч рублей — для остальных сфер.

«В рамках поддержки развития малого и среднего бизнеса регион компенсирует до 200 тысяч рублей выставочных расходов индивидуального участия. За счет этой программы некоторые категории МСП смогут представить свою продукцию на профильных выставках абсолютно бесплатно», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Другие предприниматели могут получить до 80% софинансирования с теми же лимитами. Кроме того, программа «100% Подмосковье» покрывает 100% расходов на коллективный стенд, но не более двух миллионов рублей. Подробнее о программе софинансирования и требованиях можно узнать на инвестиционном портале Московской области.