Мининвест Подмосковья напомнил о компенсации затрат на логистику для экспортеров

Прием заявок на компенсацию затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции стартовал в Подмосковье. Он продлится до 24 марта.

Как сообщили в подмосковном Мининвесте, подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.

По словам статс-секретаря — заместителя министра промышленности и торговли России Романа Чекушова, выплата пользуется большой популярностью, поэтому в этом году ее продлили. Всего на поддержку экспортеров направили 5,9 миллиарда рублей.

«Конечно, в приоритете поддержка высокотехнологичного экспорта, машиностроители могут рассчитывать на 70% объема субсидии. Также 25% средств будет направлено на продукцию лесопромышленного комплекса», — сказал он.

Компании с более высокими показателями будут иметь большие шансы получить поддержку, отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Поддержка дает возможность компенсировать до 60% затрат на транспортировку промышленной продукции за рубеж суммой до 200 миллионов рублей.

Узнать больше о программе можно по ссылке.