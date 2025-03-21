Мининвест Подмосковья напомнил о доступных площадках для бизнеса вблизи ЦКАД

В Подмосковье работает около 30 индустриальных парков, расположенных рядом с ЦКАД — одной из ключевых трасс региона. Эти площадки уже оснастили всей необходимой инфраструктурой для строительства новых предприятий. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В 5-10 километрах от ЦКАД бизнес может получить участки для строительства заводов с уже готовой инфраструктурой. В этой зоне в Московской области действуют 28 индустриальных парков, еще десять таких площадок сейчас создаются», — подчеркнула она.

Зиновьева также напомнила, что в регионе 72 индустриальных парка и шесть особых экономических зон. Подобрать подходящую площадку для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках и ОЭЗ, можно на инвестиционной карте.