Мининвест Подмосковья напомнил о доступных площадках для бизнеса вблизи ЦКАД

В Подмосковье работает около 30 индустриальных парков, расположенных рядом с ЦКАД — одной из ключевых трасс региона. Эти площадки уже оснастили всей необходимой инфраструктурой для строительства новых предприятий. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 5-10 километрах от ЦКАД бизнес может получить участки для строительства заводов с уже готовой инфраструктурой. В этой зоне в Московской области действуют 28 индустриальных парков, еще десять таких площадок сейчас создаются», — подчеркнула она.
Зиновьева также напомнила, что в регионе 72 индустриальных парка и шесть особых экономических зон. Подобрать подходящую площадку для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках и ОЭЗ, можно на инвестиционной карте.
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