Мининвест Подмосковья: корпорация МСП объявила старт заявок на льготный лизинг

Корпорация МСП запустила новые программы льготного лизинга для малого бизнеса. В 2025 году предприниматели из обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов смогут получить не менее трех миллиардов рублей на покупку оборудования по ставкам 6% и 8%.

До 2030 года малому бизнесу выделят не менее 18 миллиардов рублей в рамках федерального проекта поддержки предпринимательства. Подать заявку можно на платформе МСП.РФ, а оператором программы выступает МСП Лизинг. Новые условия помогут компаниям обновить оборудование, расширить производство и улучшить техническую базу.

«Льготный лизинг в совокупности с другими инструментами развития позволит к 2030 году обеспечить рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. В 2025 году мы сфокусировали наши лизинговые продукты на экономике предложения, а именно — обрабатывающих производствах и легкой промышленности», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, новые регионы останутся в числе приоритетных направлений по развитию сегмента МСП, поэтому для них будут действовать дополнительные преференции — кроме обрабатывающего сектора, поддержка доступна компаниям в сферах медицины, туризма, спорта, науки и креативных индустрий.

Предпринимателям в сфере обрабатывающей промышленности доступен лизинг от пяти до 50 миллионов рублей и сроком от 13 до 36 месяцев. При том, авансовый платеж будет от 20%, а оборудование должно стоить не менее трех миллионов рублей. Для легкой промышленности лизинг составит от трех до 50 млн рублей с такими же сроками и авансовым платежом, но минимальная стоимость оборудования должна составлять 500 тысяч рублей.

Чтобы воспользоваться программой, бизнес должен работать более 24 месяцев, а его доход не должен превышать двух миллиардов рублей.