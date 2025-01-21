Мининвест Подмосковья анонсировал научный конкурс среди школьников

Прием работ на всероссийский конкурс научно-популярных видео для школьников «Знаешь? Научи!» продлится до 1 марта. Его главная цель — выявление юных талантов для популяризации науки. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

В рамках второго этапа конкурса жюри составит шорт-лист, в который войдут лучшие работы. Важно, чтобы соответствовали выбранной номинации, были научными и креативными.

После этого экспертный совет определит победителей. В состав жюри войдут ученые, представители бизнеса и создатели научно-популярного контента. В каждой из пяти номинаций призовые места будут присуждаться в трех возрастных категориях — младшей, средней и старшей школах.

Лучшим участникам вручат призы, а также оплатят проезд и проживание.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области заявили, что резидент ОЭЗ «Дубна» — компания «ПСК Фарма» учреждает в конкурсе собственную номинацию, которая ориентирована на школьников, интересующихся естественными науками. С подробностями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте.