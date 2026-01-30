Минимущества Подмосковья ввело новый формат работы для решения земельных вопросов

В этом году Минимущество Подмосковья иницииаровало новый формат работы. Еженедельно в округах региона будут проводить «имущественные часы» для обсуждения важных тем отрасли.

Новый формат работы поможет министерству обобщать положительные практики отдельных муниципалитетов и тиражировать их на весь регион. Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что встречи будут связаны с разными темами. Среди них комплексные кадастровые работы, вовлечение неиспользуемого имущества, выявление объектов капитального строительства без прав и другие.

«Здесь крайне важно не просто на местах обсудить ту или иную тему, а принять конкретные решения о дальнейших шагах и перспективах, чтобы обеспечить реализацию всех поставленных целей и задач. Новый формат „имущественных часов“ позволит эффективнее решать вопросы земельно-имущественного блока», — сказал он.

Так, в Балашихе по итогам встречи автономной некоммерческой организации инклюзивного адаптивного фитнеса «Крылья» передали в безвозмездное пользование нежилое помещение, где разместят спортивно-реабилитационный зал для бойцов СВО.