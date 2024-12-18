Минимущество Подмосковья подвело итоги проверок зданий и участков за год

Министерство имущественных отношений Московской области провело обследование 1096 объектов недвижимости, включая 428 земельных участков и 668 капитальных строений, находящихся в собственности региона. Обследования прошли с начала 2024 года и включали анализ неиспользуемого имущества.

С начала 2023 года по поручению правительства Московской области в рамках самообследования оценили в общей сложности 8055 объектов недвижимости, среди которых 1693 земельных участка и 6362 объекта капитального строительства.

Неиспользуемыми признали 809 объектов, из которых 22 представляли собой земельные участки, а 787 — капитальные строения. По результатам данных мероприятий разработали «дорожные карты» для определения дальнейшей судьбы выявленных объектов: их ждет либо текущий или капитальный ремонт, либо снос, либо вовлечение в хозяйственный оборот.

Для повышения эффективности использования областного имущества каждое министерство Правительства Московской области получило полномочия проводить мониторинг неиспользуемого движимого и недвижимого имущества, находящегося в ведении подведомственных государственных учреждений, в соответствии с разработанным внутренним Положением.

Кроме того, по результатам работы в 2024 году Министерство имущественных отношений совместно с Мингосуправлением реализовало мобильную инвентаризацию автотранспорта с помощью программы «Проверки Подмосковья». В результате проверки 4760 транспортных средств были выявлены 308 машин, которые не используются и подлежат списанию или утилизации.