Минимущества Подмосковья напомнило о способах изменить ВРИ участка

За первые четыре месяца 2025 года в Подмосковье свыше 2,2 тысячи владельцев земельных участков изменили вид разрешенного использования. Общий объем платежей за эти изменения превысил 948,5 миллиона рублей. Всего министерство имущественных отношений региона одобрило 3,167 тысячи заявлений на сумму более 1,9 миллиарда рублей.

Собственники могут заранее рассчитать стоимость изменения вида разрешенного использования через электронный сервис на региональном портале госуслуг. С 1 марта процедура перевода земли с личного подсобного хозяйства под ИЖС и обратно стала бесплатной.

Узнать текущий ВРИ участка можно несколькими способами: через сайт Росреестра, в МФЦ, на портале госуслуг Подмосковья или через Национальную систему пространственных данных. Для этого потребуется адрес участка или его кадастровый номер.

Изменение ВРИ требуется, когда оно не соответствует фактическому или планируемому использованию земли — например, для коммерческой деятельности, жилищного строительства или животноводства.

Процедура изменения включает три основных этапа: проверку утвержденных правил землепользования и застройки, выбор подходящего ВРИ и подачу заявления в Росреестр.