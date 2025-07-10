Минимущества Подмосковья запустило социальный проект по регистрации недвижимости

Министерство имущественных отношений Московской области запустило пилотный проект по регистрации недвижимости в садоводческих товариществах. Согласно ему, все расходы покрываются из бюджета. Первым в проекте участвует Богородский округ, а среди СНТ — «Алешинские сады».

«Выявлены объекты недвижимости, в отношении которых необходимо было выполнить кадастровые работы и подготовить технические планы. Работы проведены, и теперь гражданам остается просто подать документы. А для того, чтобы им не пришлось отвлекаться от дачных дел, организован выездной прием с участием сотрудников МФЦ, непосредственно в самом СНТ», — сообщил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева рассказала, что цель проекта — помочь жителям поставить на кадастровый учет дачные дома и другие постройки, а также уточнить границы участков и зарегистрировать те, что уже учли ранее. Она объяснила, что администрация Богородского округа заключила контракт с БТИ, которое выполняет все кадастровые работы. Благодаря финансированию со стороны местных властей, жители могут оформить нужные документы бесплатно.

«Плюсы от регистрации прав на объекты недвижимости очевидны и они не только у государства, как получателя налогов в бюджет. Иметь зарегистрированную недвижимость — и в интересах жителей. Новый проект — социальный, направлен прежде всего на то, чтобы помочь гражданам стать собственниками своей же недвижимости», — отметил вице-губернатор Московской области, курирующий имущественный блок, Владимир Локтев.

Фирсов добавил, что большинство людей осознают, насколько важно зарегистрировать свою недвижимость. Без этого нельзя законно продать, подарить или сдать дом в аренду. Также зарегистрированную недвижимость можно застраховать, а в случае ЧП получить компенсацию.

В проекте участвуют и другие округа: Балашиха, Домодедово, Красногорск, Ленинский округ, Мытищи, Наро-Фоминск, Пушкино, Солнечногорск и Дмитров.