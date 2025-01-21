Минимущества Подмосковья: закон об освоении земли вступит в силу 1 марта

В Московской области ведется контроль за надлежащим использованием земли. Работу в данном направлении осуществляет муниципальный контроль. В Министерстве имущественных отношений региона сообщили, что 1 марта в силу вступит закон, обязывающий собственников участков в населенных пунктах, а также владельцев садов и огородов в течение трех лет с момента приобретения подготовить участок к использованию — то есть освоить его.

За три года по результатам работы МЗК в Подмосковье приступили к надлежащему использованию собственники и арендаторы на 48,3 тысячи земельных участках.

«К примерам ненадлежащего использования относится отсутствие признаков ведения строительных работ, разрешения на строительство, зарастание бурьяном, в том числе борщевиком, наличие бытового и другого мусора на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, а также использование участка не в соответствии с его видом разрешенного использования», — уточнил заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

По его словам, деятельность муниципальных земельных инспекторов построена преимущественно на профилактике, и такой формат демонстрирует свою результативность.